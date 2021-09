Beatriz Monteiro entra a vencer no torneio de badminton SU5 dos Paralímpicos

Décima da hierarquia mundial bateu (2-0), na estreia da modalidade na competição, a sexta do ranking e chegou a ter uma vantagem de dez pontos

A atleta Beatriz Monteiro venceu, esta quarta-feira, a holandesa Megan Hollander, por 2-0 (21-12 e 21-19), na primeira jornada do grupo C do torneio de badminton SU5 dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, disputado no Ginásio Nacional Yoyogi.

Na estreia do badminton no programa paralímpico, Beatriz Monteiro, 10.ª da hierarquia mundial, entrou muito forte no primeiro parcial, frente à holandesa, sexta do "ranking" mundial, chegando a ter uma vantagem de 10 pontos.

O segundo "set" foi mais equilibrado, mas Beatriz Monteiro, que aos 15 anos se tornou na atleta portuguesa mais jovem a competir em Jogos Paralímpicos, nunca esteve em desvantagem.

Na próxima quinta-feira, Beatriz Monteiro defronta a chinesa Qiuxia Yang, líder do "ranking" que esta quarta-feira venceu, por 2-0, Ritah Asiimwe, do Uganda.