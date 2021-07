Basebol regressou aos Jogos Olímpicos após ausência de 13 anos

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, assinalou o momento do regresso do basebol aos Jogos, após uma ausência de 13 anos, com a entrega da bola para ser usada no primeiro arremesso do jogo inaugural do Grupo A

O basebol regressou aos Jogos Olímpicos, após ter estado ausente no Rio'2016 e Londres'2012, com o jogo inaugural de Tóquio'2020 a decorrer entre o anfitrião Japão e a República Dominicana, no Estádio Fukushima Azuma.

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, assinalou o momento do regresso do basebol aos Jogos, após uma ausência de 13 anos, com a entrega da bola para ser usada no primeiro arremesso do jogo inaugural do Grupo A.

O encontro entre o Japão e a República Dominicana foi antecedido de um momento cerimonial em que dois estudantes das áreas afetadas pelo terramoto e tsunami de 2011 fizeram o lançamento de saída, tendo Yuma Takara atirado a bola a Nao Koisumi.

O basebol, que não integra o calendário de provas de Paris'2024, marcou presença olímpica pela última vez em Pequim'2008, naquela que foi a quinta edição do torneio, tendo a Coreia do Sul conquistado o ouro na final disputada com Cuba (3-2).