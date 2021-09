Atraso de três minutos levou atleta a perder medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos

Muhammad Ziyad Zolkefli venceu a medalha de ouro no lançamento do peso, classe F20. No entanto, foi depois desclassificado por ter chegado três minutos atrasado à prova.

Muhammad Ziyad Zolkefli, da Malásia, conquistou a medalha de ouro no lançamento do peso, classe F20, mas acabou por ser desclassificado mais tarde, perdendo o "metal" em Tóquio'2020.

Além de Zolkefli, que chegou três minutos mais tarde, Todd Hodgetts e Jordi Patricio Congo Villalba também chegaram atrasados. Ainda assim, os três puderam realizar a prova, porque segundo o porta-voz do Comité Paralímpico Internacional, podiam ter uma "razão lógica para o atraso".

O malaio superou o ucraniano Maksym Koval por quatro centímetros e conquistou o ouro nos Jogos Paralímpicos, mas no fim concluiu-se que não houve "razão justificável para o atraso dos paratletas", pelo que os três foram desclassificados.

A medalha de ouro foi entregue ao segundo classificado, Maksym Koval.