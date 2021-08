Atletismo continua com 400 metros barreiras em altíssimo nível em Tóquio'2020

Os 400 metros barreiras continuam a ser o grande destaque no atletismo dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

Um dia depois do recorde 'estratosférico' de Warholm foi a norte-americana Sydney McLaughlin a melhorar o seu máximo mundial nos 400 metros barreiras dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

O dia foi de sentimentos mistos para os Estados Unidos, mas também para o Quénia, com sucessos e falhanços menos esperados - os norte-americanos foram derrotados nos 200 metros, enquanto os africanos compensaram nova derrota nos obstáculos com a 'dobradinha' nos 800 metros.

A meio do programa de provas combinadas, as classificações do decatlo e heptatlo refletem já o 'fim de carreira' por lesão dos campeões mundiais Niklas Kaul, da Alemanha, e Katerina Johnson-Thompson, da Grã-Bretanha.

Sydney McLaughlin, de 21 anos, deu nas vistas no Rio2016, então com 16 anos, por ser a atleta mais jovem dos Estados Unidos desde 1972.

Volvidos cinco anos, correu para o ouro em 51,46 segundos, fazendo cair o anterior máximo mundial, de 51,90, que tinha estabelecido em junho.

Dalilah Muhammad, que procurava revalidar o título conseguido nos Jogos Rio2016, conquistou a prata, correndo também abaixo do anterior recorde mundial (51,58).

Na véspera, já tinha acontecido semelhante, com dois atletas a descerem do anterior recorde do mundo nos 400 metros barreiras masculinos.

A holandesa Femke Bol completou o pódio, conseguindo a medalha de bronze, com a marca de 52,03 segundos, novo recorde da Europa, no que foi a melhor prova de barreiras de sempre no setor feminino.

No final do dia, chegou a desilusão maior para os Estados Unidos, com os 200 metros, com o canadiano Andre de Grasse a conseguir finalmente uma medalha de ouro, ao derrotar os três atletas dos Estados Unidos.

Depois da medalha de prata do Rio2016 e do mesmo resultado no mundial de Doha2019, o velocista do Canadá apresentou-se no Japão na sua melhor forma de sempre e concluiu a final em 19,62 segundos, recorde nacional e oitava melhor marca mundial de sempre.

De Grasse conseguiu impedir a aposta mais lógica, que era um pódio apenas composto por velocistas dos Estados Unidos, que chegaram à meta nas posições imediatas.

Com prata fica Kenny Bednarek, que registou 19,68 segundos, um recorde pessoal. Noah Lyles, o campeão dos Mundiais de Doha2019, teve de se contentar com o bronze, com 19,74.

À beira do pódio, ficou o jovem de 17 anos Erriyon Knighton, cronometrado em 19,93 segundos e a demonstrar a capacidade de renovação norte-americana na velocidade.

Já derrotado no setor masculino, o Quénia acentuou a crise do seu meio-fundo com a final dos 3.000 metros obstáculos para mulheres, em que o saldo foi apenas bronze.

Peruth Chemutai, do Uganda, ganhou em 9.01,45 minutos, após ser a única que resistiu ao 'esticão' da norte-americana Courtney Frerichs, a meio a prova. Frerichs, ultrapassada a meio da última volta, viria a terminar em 9.04,79 minutos.

A prova foi mais um golpe na auto-estima do Quénia, grande potência da especialidade, obrigado a contentar-se com o bronze de Hyvin Kiyeng (9.05,39 minutos).

Pior esteve a primeira figura do Quénia, Beatrice Chepkoech, recordista e campeã mundial, relegada para sétima com o ataque da norte-americana.

Em contrapartida, tudo correu bem para os quenianos nos 800 metros, a fazerem a 'dobradinha' numa corrida inesperadamente lenta e tática.

Emmanuel Kipkurui Korir (1.45,06 minutos) é o campeão e Ferguson Cheruiyot Rotich (1.45,23) o segundo, de uma final relativamente lenta, em que o antigo barreirista polaco Patryk Dobek (1.45,39) ficou com a medalha de bronze.

A final representou na perfeição a renovação a nível de principais figuras nos 800 metros, já que nenhum dos três medalhados tinha alguma vez conseguido uma medalha, em grandes competições.

Na outra final do dia, o polaco Wojciech Nowicki, medalhado de bronze no lançamento do martelo no Rio2016, foi o mais forte e vai subir dois lugares no pódio, para o ouro.

Na melhor forma da sua carreira, Nowicki conseguiu superar finalmente a barreira do bronze - vinha de quatro terceiros lugares consecutivos, em grandes competições - e ganha, com um consistente concurso para lá dos 81 metros, com um lançamento ganhador de 82,52 metros.

Após um dia, o heptatlo é liderado pela neerlandesa Anouk Vetter e o decatlo pelo canadiano Damian Warner.