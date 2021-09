Assembleia da República aprova voto de saudação à missão portuguesa em Tóquio'2020

Portugal conseguiu "os melhores resultados de sempre" em Jogos Olímpicos ao conquistar quatro medalhas (uma de ouro, uma de prata e duas de bronze)

A Assembleia da República (AR) aprovou, esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de saudação às missões portuguesas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio'2020 pelos resultados alcançados, informou o Comité Olímpico de Portugal, em comunicado.

De acordo com a nota do COI, "os deputados presentes no plenário da AR dispensaram às delegações dos dois Comités presentes nas galerias uma salva de palmas, na sequência da votação do Voto de Saudação".

O organismo destacou "os melhores resultados de sempre em Jogos Olímpicos da equipa Portugal", com a conquista quatro medalhas: uma de ouro de Pedro Pichardo, no triplo salto, uma de prata de Patrícia Mamona, também no triplo, e duas de bronze, uma de Jorge Fonseca, no judo (-100 kg), e outra de Fernando Pimenta, na canoagem (K1 1000).

Nos paralímpicos, Portugal conseguiu duas medalhas de bronze, uma no lançamento do peso F40, conquistada por Miguel Monteiro, e outra nos 200 metros VL2, conseguida pelo canoísta Norberto Mourão.