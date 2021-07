As contas de Portugal e não só no torneio olímpico de andebol

Dinamarca é o adversário que se segue.

A seleção portuguesa de andebol perdeu por um golo com a Suécia (29-28), nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, mas ainda pode passar à próxima fase, ocupando o quarto posto do Grupo B, liderado pela Dinamarca, que derrotou o Barém.

Na terceira jornada, Portugal deu muita luta aos vice-campeões do mundo, e apesar da derrota, está no quarto posto do agrupamento B com dois pontos, mantendo intactas as aspirações de passar à próxima fase, defrontando a campeã mundial Dinamarca, na sexta-feira, e o Japão, no domingo.

A Dinamarca, que bateu o Barém (31-21), está no primeiro posto, com seis pontos, os mesmos que a Suécia, segunda classificada, com o Egito na terceira posição com quatro pontos, depois de vencer o anfitrião Japão por 33-29.

Tanto o Barém, quinto colocado, como o Japão, sexto e último do Grupo B, ainda não têm qualquer ponto nestas Olimpíadas.

No Grupo A, também se disputaram os três jogos, com destaque para a vitória "apertada" de França sobre a Alemanha (30-29), com os gauleses no primeiro lugar do agrupamento, com seis pontos, os mesmos que a Espanha - que ganhou ao Brasil (32-25) -, e a Noruega, que bateu a Argentina (27-23), a seguir, com quatro pontos, enquanto os germânicos são quartos com dois pontos, e Brasil e Argentina seguem no quinto e sexto lugar, respetivamente, ainda sem pontuarem.