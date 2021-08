Argentina vence EUA e conquista vaga nos quartos do torneio de voleibol

As partidas dos quartos de final vão ser disputadas na próxima terça-feira.

A seleção de voleibol masculino da Argentina venceu este domingo os Estados Unidos (EUA) 3-0, no último jogo do grupo B da ronda preliminar de Tóquio'2020, assegurando o último "bilhete" para os quartos de final da prova.

Os argentinos venceram os norte-americanos pelos parciais de 25-21, 25-23 e 25-23, ficando no terceiro lugar do grupo B, com oito pontos, e passando à próxima fase da competição, enquanto os EUA se despedem com o quinto lugar (seis pontos).

Já o Comité Olímpico Russo fechou a ronda preliminar no primeiro lugar do grupo B, somando 12 pontos em cinco jogos, após a vitória de hoje (3-0) sobre a Tunísia, sexta e última classificada do agrupamento, com apenas um ponto.

O Brasil, que ganhou à França (3-2), ficou em segundo com 10 pontos, contra os oito dos gauleses, mas ambas as seleções seguem para os "quartos'.

No grupo A, a Polónia bateu o Canadá (3-0) e ficou com a primeira posição do agrupamento, com 13 pontos, com os canadianos em quarto, com sete, garantindo ambos presença na próxima fase.

Por seu turno, a Itália impôs-se à Venezuela (3-0) e, com 11 pontos, também avança na competição, enquanto os sul-americanos ficaram pelo caminho, no sexto posto, sem pontos.

O Japão ganhou ao Irão (3-2) e fechou a fase preliminar no terceiro posto, com oito pontos, passando aos quartos de final, enquanto os iranianos dizem "adeus" ao Japão no quinto lugar, com seis pontos.