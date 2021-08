Ana Cabecinha termina 20 km marcha no 20.º lugar

Em Sapporo, onde estão a ser disputadas as provas de atletismo de estrada, a marchadora do CO Pechão, natural de Beja, concluiu a prova em 01:34.08 horas.

A portuguesa Ana Cabecinha concluiu esta sexta-feira na 20.ª posição a prova dos 20 quilómetros marcha dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, a 04.56 minutos da vencedora, a italiana Antonella Palmisano.

Em Sapporo, onde estão a ser disputadas as provas de atletismo de estrada, a marchadora do CO Pechão, natural de Beja, concluiu a prova com o tempo de 01:34.08 horas.

A atleta de 37 anos continua a deter o melhor resultado das provas de marcha em Jogos Olímpicos, com a sexta posição no Rio'2016, depois do sétimo lugar em Londres'2012 e do oitavo em Pequim'2008.

A colombiana Sandra Arenas terminou a prova no segundo lugar e conseguiu a medalha de prata, enquanto a chinesa Liu Hong, campeã olímpica no Rio'2016, repete o terceiro lugar de Londres'2012 e volta a conquistar o bronze.