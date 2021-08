 Patty Mills dá bronze à Austrália no basquetebol

Redação com Lusa

A Austrália venceu este sábado a Eslovénia e conquistou a medalha de bronze no torneio.

Patty Mills assegurou este sábado a primeira medalha olímpica da Austrália no torneio de basquetebol, depois de quatro derrotas no jogo do bronze, ao marcar 42 pontos à Eslovénia, que o conjunto da Oceânia bateu por 107-93, em Tóquio'2020.

O base, que vai jogar nos Brooklyn Nets na temporada 2021/22, assumiu o jogo ofensivo dos australianos, efetuando um total de 31 lançamentos de campo, dos quais converteu 15, mais 10 lances livres, marcando oito.

Apesar dos 27% nos "triplos" (quatro em 15), Mills, que somou ainda nove assistências e três ressaltos, foi "quase tudo" na Austrália, garantindo que não se repetiriam os episódios de Seul'1988, Atlanta'1996, Sydney'2000 e Rio'2016.

No conjunto da Oceânia, destaque ainda para os 16 pontos, nove ressaltos e quatro assistências de Joe Ingles, os 14 pontos da Jack Landale, os 12 de Dante Exum e os 11 de Matisse Thybulle.

O triunfo da Austrália acabou com o sonho da estreante Eslovénia e do seu líder Luka Doncic, que acabou o encontro com 22 pontos, oito ressaltos e sete assistências, mas também oito "turnovers" e três em 13 nos "triplos".

Klemen Prepelic, com 18 pontos e sete ressaltos, Mike Tobey, com 13 pontos, e Jaka Blazic, com 12, foram os outros jogadores em destaque na formação europeia.

Antes do embate do bronze - num calendário muito pouco habitual -, disputou-se a final, conquistada pelos Estados Unidos, que chegaram ao quarto ouro consecutivo, ao baterem a França por 87-82, com 29 pontos de um "imparável" Kevin Durant.