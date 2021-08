Zverev vence em Cincinnati e chega aos cinco títulos Masters 1000

Redação com Lusa

Alemão mostrou estar em excelente forma e bateu Rublev, sétimo da hierarquia, por 6-2, 6-3, em apenas 58 minutos.

O tenista alemão Alexander Zverev conquistou este domingo o seu quinto título da categoria Masters 1000, depois de se impor ao russo Andrey Rublev na final de Cincinnati, nos Estados Unidos.

A cerca de uma semana do arranque do Open dos Estados Unidos, quarto torneio do Grand Slam, Zverev, número cinco mundial, mostrou estar em excelente forma e bateu Rublev, sétimo da hierarquia, por 6-2, 6-3, em apenas 58 minutos.

Zverev, que não tinha vencido qualquer encontro em Cincinnati até este ano, tornou-se o primeiro tenista a vencer este torneio e o ouro olímpico no mesmo ano, desde Andre Agassi em 1996.

Antes de vencer em Cincinnati, Zverev tinha vencido quatro dos seus anteriores 16 títulos em torneios Masters 1000 - Madrid (2021 e 2018), Montreal (2017) e Roma (2017).