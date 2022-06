Zverev operado ao tornozelo direito: "Na próxima semana, serei número dois do ranking..."

Alexander Zverev foi operado aos ligamentos do tornozelo direito

O tenista alemão Alexander Zverev, que desistiu nas meias-finais de Roland Garros devido a lesão, foi esta terça-feira submetido a uma cirurgia para reparar os ligamentos do tornozelo direito, prometendo fazer tudo para voltar ainda mais forte aos courts.

"Na próxima semana, serei número dois do "ranking", a minha melhor classificação de sempre. Após exames adicionais na Alemanha, recebemos a confirmação que rompi os três ligamentos laterais do meu tornozelo direito. Para regressar à competição o mais rapidamente possível, para assegurar que os ligamentos saram adequadamente e para recuperar a estabilidade do meu tornozelo, a cirurgia foi a melhor opção", revelou o campeão olímpico de Tóquio'2020, numa publicação na sua conta na rede social Instagram.

Zverev lesionou-se com gravidade na sexta-feira, no início do tie-break do segundo set do encontro das meias-finais de Roland Garros, diante de Rafael Nadal, numa altura em que o espanhol já tinha vencido o primeiro parcial, por 7-6 (10-8), e quando o segundo estava empatado 6-6.

Num movimento natural de deslizar em "court", o tenista natural de Hamburgo, de 25 anos, torceu o pé direito, sucumbido às dores de uma lesão aparentemente grave, que o fez sair do court Philippe Chatrier de cadeiras de rodas.

Após uma pausa forçada, Zverev regressou à catedral da terra batida de canadianas, mas apenas para apresentar a desistência oficial e cumprimentar o árbitro Christian Rask e o adversário Nadal, que, no domingo, conquistou o seu 14.º cetro em Roland Garros e o 22.º título do Grand Slam.

"A minha recuperação começa agora e farei tudo ao meu alcance para regressar mais forte do que nunca", escreveu o atual número três mundial, antes de agradecer as contínuas mensagens de apoio que tem recebido durante "um momento tão difícil".

