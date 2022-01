Zverev não aguentou a fúria e partiu a raquete no jogo frente a Shapovalov: vídeo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Alexander Zverev, número três mundial, caiu nos oitavos de final do Open da Austrália, ao perder diante do canadiano Denis Shapovalov em três sets. Ao perder o primeiro ponto do segundo set, o alemão partiu a raquete.

O campeão olímpico de Tóquio'2020 protagonizou a grande surpresa da jornada, ao ser eliminado pelo canadiano de 22 anos, 14.º classificado da hierarquia ATP, que se impôs com os parciais de 6-3, 7-6 (7-5) e 6-3, em duas horas e 21 minutos.

Semifinalista em 2020, Zverev era um dos principais candidatos a conquistar o primeiro Grand Slam da temporada, podendo mesmo, em caso de vitória e na ausência de Novak Djokovic, ascender à liderança do ranking mundial.

"Vim [para a Austrália] com o objetivo de ganhar o torneio e tornar-me eventualmente no número um mundial. Mas se jogo como joguei hoje, não o mereço. É tão simples quanto isso", declarou, desapontado, minutos depois de perder com Shapovalov.