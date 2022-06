Zverev e o azar sofrido em Roland Garros: "Parece que tenho uma lesão muito séria"

Atleta alemão foi forçado, por dores no pé, a abandonar a luta por um lugar na final do major francês

Eliminado nas "meias" de Roland Garros por força de uma lesão, sofrida enquanto ripostava no fundo do court a Rafael Nadal, Alexander Zverev avançou que o problema físico terá uma gravidade elevada, mas ainda permanece sob avaliação médica.

"Hoje vivi um momento delicado. Estava a ser um jogo fantástico... Parece que tenho uma lesão muito séria. Os médicos ainda estão a avaliar tudo. Quando tiver mais notícias, partilho convosco", afirmou o tenista, a meios de Roland Garros.

Zverev, obrigado a abandonar a meia-final do Roland Garros, saíndo, inclusive, de cadeira de rodas do court de terra batida, por incapacidade de caminhar, desejou ver Nadal alcançar mais um triunfo no major francês. "Queria felicitar o Rafa [Nadal], obviamente. É uma conquista incrível, uma 14.ª final, e espero que ele faça mais história", juntou o alemão, em video partilhado pela organização gaulesa.

Perto do final do segundo set das meias-finais de Roland Garros, a encaminhar-se para um tie break, Zverev apoiou mal o pé direito, como que dobrando o tornozelo, e ficou, de imediato, deitado no court francês a queixar-se, em som bem audível, de dores.

Um par de minutos depois, o alemão saiu do court, aplaudido de pé, numa cadeira de rodas, em lágrimas e acompanhado pelo staff médico do major francês, voltando, mais tarde, para parabenizar Rafael Nadal e confirmar a passagem do tenista espanhol.