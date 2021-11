Zverev bate Hurkacz e enfrenta Djokovic nas "meias""das ATP Finals

Redação com Lusa

Triunfo frente ao tenista polaco em dois sets.

O tenista alemão Alexander Zverev superou o polaco Hubert Hurkacz, em dois sets, num encontro do Grupo Vermelho das ATP Finals, e apurou-se para as meias-finais, marcando encontro com o sérvio Novak Djokovic.

O germânico, terceiro colocado da hierarquia, precisou de pouco mais de uma hora para se impor pelos parciais de 6-2 e 6-4 ao adversário, nono no ranking, na prova de piso rápido que decorre em Turim, Itália.

Esta é a terceira vez na carreira que Zverev avança para as 'meias' das ATP Finals, num total de cinco participações, tendo sido campeão em 2018, ano em que bateu Djokovic líder do ranking.

A competição realizada no piso rápido da cidade transalpina é a última da temporada e reúne os oito melhores tenistas do ano civil.