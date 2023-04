Zverev arrasa Medvedev após derrota: "É um dos tenistas mais sujos do mundo"

Tenista alemão foi eliminado nos oitavos de final do Masters 1000 de Monte Carlo, ao fim de uma partida marcada por várias atitudes polémicas por parte do adversário russo.

Daniil Medvedev, atual quinto classificado do ranking ATP, assegurou na quinta-feira a passagem aos quartos de final do Masters 1000 de Monte Carlo, no Mónaco, eliminando Alexander Zverev, 16.º colocado, ao fim de três sets (3-6, 7-5, 7-6).

Após uma partida marcada por várias atitudes polémicas do tenista russo, que chegou a mandar calar um espetador a meio de uma jogada, levantando um dedo à frente da boca, e a retirar do solo um dos postes que segura a rede, o alemão Zverev não poupou nas críticas à sua conduta.

"É um dos tenistas mais sujos do mundo. Eu tento levar o desportivismo e o jogo limpo muito a sério, ele não. Ele fez uma pausa para ir à casa de banho quando não se podia fazer. Houve 1000 situações em que senti que estava a começar a jogar melhor e é nessas que ele tenta fazer tudo. Estou muito desapontado com ele enquanto atleta. Mas claro que se pode dizer que eu não estive bem, porque me distraí. Isto não deveria acontecer e é totalmente culpa minha, sinto-me mal por isso. Mas, ainda assim, sinto que o jogo limpo deveria fazer parte do desporto", comentou, após a eliminação.

Nos quartos de final do torneio, Medvedev acabou derrotado pelo dinamarquês Holger Rune, ao fim de dois sets (3-6, 4-6).