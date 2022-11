WTA Finals: Swiatek soma segunda vitória e tem apuramento quase garantido

Tenista polaca derrotou a francesa Caroline Garcia em apenas dois sets.

A polaca Iga Swiatek, número um mundial, voltou a ganhar nas WTA Finals, competição que junta as oito melhores tenistas da temporada, ao vencer a francesa Caroline Garcia em apenas dois sets.

Em Fort Worth, nos Estados Unidos, Swiatek comprovou o seu favoritismo face à número seis do ranking WTA e triunfou pelos parciais de 6-3 e 6-2, num encontro que teve a duração de uma hora e 25 minutos.

No Grupo A, Swiatek com duas vitórias em dois jogos, está na frente e tem praticamente assegurado um lugar nas meias-finais, enquanto Carolina Garcia soma uma vitória. A russa Daria Kasatkina, número oito do mundo, e a norte-americana Coco Gauff, quarta da hierarquia, vão encerrar hoje a segunda ronda, depois de terem perdido na estreia.

No Grupo B, a grega Maria Sakkari, que ocupa o quinto posto do ranking WTA, bateu a bielorrussa Aryna Sabalenka em dois sets, com os parciais de 6-2 e 6-4, num jogo que teve a duração de uma hora e 39 minutos.

Com este triunfo, Sakkari lidera o grupo com duas vitórias e tem já o apuramento garantido para as meias-finais, enquanto a outra vaga ainda está por atribuir.

A competição junta as oito melhores tenistas do mundo, num torneio em que estão divididas em dois grupos, com as duas primeiras de cada a seguirem em frente para as meias-finais.