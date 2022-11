WTA Finals: Ons Jabeur vence Jessica Pegula após três sets

Competição junta as oito melhores tenistas do mundo.

A tunisina Ons Jabeur, número dois mundial, venceu a norte-americana Jessica Pegula nas WTA Finals, competição que junta as oito melhores tenistas da temporada, numa partida decidida em três sets.

Em Fort Worth, nos Estados Unidos, Jabeur, que no primeiro jogo do grupo tinha perdido com a bielorrussa Aryna Sabalenka, bateu agora a norte-americana, que soma duas derrotas, por 1-6, 6-3 e 6-2, num encontro que teve a duração de uma hora e 41 minutos.

No Grupo B, a grega Maria Sakkari, quinta do ranking WTA, vai defrontar Sabalenka no segundo golo, num duelo entre as duas vencedoras dos jogos da primeira ronda.

Já no Grupo A, a francesa Carole Garcia, sexta da WTA, venceu a norte-americana Coco Gauff, quarta do mundo, por 2-0, com os parciais de 6-4 e 6-3, em jogo da primeira ronda, que teve a duração de uma hora e 19 minutos.

Garcia iguala assim a polaca Iga Swiatek, número um mundial, que também venceu na sua estreia das WTA Finals, frente à russa Daria Kasatkina.

A competição junta as oito melhores tenistas do mundo, num torneio em que estão divididas em dois grupos, com as duas primeiras de cada a seguirem em frente para as meias-finais.