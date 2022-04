WTA, "dedicada" a resolver o caso Peng, não regressa à China em 2022

Steve Simon, responsável do órgão, admitiu haver um regresso no próximo ano em troca do apuramento da verdade sobre a acusação feita pela tenista sobre um político chinês

Em dezembro passado, a Associação de Ténis Feminino (WTA) suspendeu torneios na China após uma alegada agressão sexual à tenista Peng Shuai, e a decisão do órgão vai manter-se, pelo menos em 2022, enquanto não houver uma conclusão do caso.

"Continuamos dedicados a encontrar uma resolução. Queremos encontrar uma com a qual Peng, o governo chinês e nós possamos estar à vontade. Suspendemos as nossas operações até chegarmos a uma resolução", afirmou Steve Simon.

À agência Reuters, o responsável da WTA admitiu possibilidade de voltar a ter a China como palco de torneios no próximo ano em troca do apuramento da verdade acerca do eventual caso entre Peng Shuai e um alto dirigente do Estado chinês.

"Esperamos estar de volta em 2023 com a resolução que mostrará que foram feitos progressos. É uma vitória para o mundo se a conseguirmos", referiu Steve Simon, cuja organização se associou à defesa de Peng Shuai quando esta ficou desaparecida.

A tenista, em novembro de 2021, através das redes sociais, alegou que fora sexualmente agredida pelo antigo vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli, mas a publicação foi, depois, eliminada e Shuai "evaporou-se" durante três semanas.

O desconhecimento do paradeiro da antiga número um mundial originou a suspensão, que se mantém, da realização de torneios femininos da WTA na China, ainda que Shuai tenha aparecido e negado as acusações sobre Gaoli.