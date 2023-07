Wimbledon: Swiatek derrubada em Londres, Djokovic sobrevive

Naquela que foi a maior surpresa da jornada desta terça-feira, a antiga número três do mundo, Elina Svitolina, surpreendeu a favorita polaca Iga Swiatek, por 7-5, 6-7 (5-7) e 6-2

A número um mundial e principal candidata a vencer Wimbledon, Iga Swiatek, foi eliminada hoje pela ucraniana Elina Svitolina, enquanto o sérvio Novak Djokovic sobreviveu ao duelo com o russo Andrey Rublev e acedeu às meias-finais.

Naquela que foi a maior surpresa da jornada desta terça-feira, a antiga número três do mundo, Elina Svitolina, surpreendeu a favorita polaca Iga Swiatek, por 7-5, 6-7 (5-7) e 6-2, e qualificou-se, pela segunda vez na carreira, para as meias-finais do "major" britânico.

Consumado o triunfo ante a tricampeã de Roland Garros ao fim de duas horas e 50 minutos, a ucraniana e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 garantiu a sua sétima vitória diante uma líder do ranking feminino e quarta frente a uma campeã de um major, uma vez que já havia superado Venus Williams, Sofia Kenin e Victoria Azarenka.

Svitolina, que foi mãe há nove meses, é a terceira jogadora na Era Open a derrotar quatro antigas campeãs do Grand Slam no mesmo torneio, depois da norte-americana Serena Williams no Open dos Estados Unidos em 1999 e da belga Justine Henin em Roland Garros em 2005.

Leia também Portugueses João Félix atirou colete ao chão após mais uma peladinha do Atlético: ora veja Com a incerteza a pairar sobre o futuro e a viver um momento complicado no Atlético de Madrid, onde não conta para Diego Simeone, João Félix, visivelmente descontente e aparentemente descontente, atirou esta terça-feira um colete ao chão, no final de mais uma peladinha de pré-temporada do emblema colchonero. Ora assista ao momento, no vídeo abaixo:

Depois de colocar um ponto final na sequência de 14 vitórias consecutivas de Swiatek, Elina Svitolina vai reencontrar a checa Marketa Vondrousova, responsável pelo desaire da norte-americana Jéssica Pegula, por 6-4, 2-6 e 6-4, no encontro de acesso à final de Wimbledon, reeditando assim as meias-finais de Tóquio'2020.

No quadro de singulares masculinos, o número dois do mundo e campeão em título, Novak Djokovic, voltou a enfrentar hoje um duro teste no court central, mas sobreviveu ao russo Andrey Rublev (sétimo ATP) em quatro sets, com os parciais de 4-6, 6-1, 6-4 e 6-3.

Naquele que foi o seu 400.º encontro no Grand Slam, o tenista de Belgrado, de 36 anos, garantiu uma vaga nas meias-finais de um major pela 46.ª vez na carreira, igualando o recorde do suíço Roger Federer.

Leia também Benfica Rafa pediu 16 M€ sem mais prémios para renovar com o Benfica Proposta avançada pelo dianteiro, que Rui Costa rejeitou, referia-se a quatro anos de ligação e era inferior à do Al Saad; O camisola 27 foi alvo de oferta milionária do clube do Catar, que ofereceu 15 milhões de euros ao Benfica pela transferência e 7,5 por cada uma de três épocas, mais bónus, ao jogador.

Graças ao seu 33.º triunfo consecutivo no All England Club frente ao moscovita, a jogar pela oitava vez os quartos de final de um "major", Novak Djokovic vai prosseguir a luta pelo oitavo troféu em Wimbledon, quinto consecutivo, diante o italiano Jannik Sinner, que hoje se impôs ao russo Roman Safiullin (92.º ATP) em quatro partidas, por 6-4, 3-6, 6-2 e 6-2.

Ao contrário do antigo número um do mundo, detentor de 23 títulos do Grand Slam, que vai disputar a sua 12.ª meia-final na relva londrina, será a primeira vez que o jovem transalpino, de 21 anos, vai marcar presença entre o "top 4" do terceiro "major" da temporada.

"Isto significa muito para mim. Trabalhámos muito e fizemos muitos sacrifícios por este momento. É um momento muito bom para mim. Tentei jogar o meu melhor ténis e cada encontro tem a sua própria história. Estou feliz por estar na meia-final", confessou ​​​​​​​Sinner, que foi eliminado nos quartos de final, em 2022, por Novak Djokovic, depois de ter liderado esse encontro por dois sets a zero.