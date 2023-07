Wimbledon: Svitolina bate número um Swiatek e apura-se para as "meias"

A ucraniana, que reedita a presença de 2019 nas meias-finais em Wimbledon, vai defrontar na antecâmara da final a checa Marketa Vondrousova

A tenista ucraniana Elina Svitolina, 76.ª classificada do ranking mundial, qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2023, ao vencer em três sets a polaca Iga Swiatek, número um do mundo.

Svitolina, de 28 anos, impôs-se à primeira cabeça de série nos quartos de final do torneio londrino em piso de relva, com os parciais de 7-5, 6-7 (5-7) e 6-2, após duas horas e 41 minutos de jogo.

A ucraniana, que reedita a presença de 2019 nas meias-finais em Wimbledon, vai defrontar na antecâmara da final a checa Marketa Vondrousova, 42.ª classificada da hierarquia da WTA, vencedora do embate desta terça-feira com a norte-americana Jessica Pegula, número quatro mundial.