Wimbledon: Ons Jabeur junta-se a Rybakinana na final e faz história

Um momento inédito para o ténis africano.

A tunisina Ons Jabeur qualificou-se para a sua primeira final de um torneio do Grand Slam, ao eliminar a alemã Tatjana Maria e marca encontro com a também estreante cazaque Elena Rybakina na partida decisiva de Wimbledon.

Num dia marcado pela desistência das meias-finais do espanhol Rafael Nadal, com uma lesão abdominal, cedendo a passagem direta à final ao australiano Nick Kyrgios, que também vai disputar, pela primeira vez, o troféu de um Major, a jornada arrancou com o desafio entre duas amigas, Ons Jabeur e Tatjana Maria.

"Tenho sofrido com uma dor no abdominal... tenho uma rotura no músculo. Tomei esta decisão, porque não acredito que possa vencer dois encontros nestas circunstâncias", anunciou em conferência de imprensa o recordista do Grand Slam, com 22 títulos, dois deles conquistados já este ano, no Open da Austrália e Roland Garros.

À margem do comunicado de Nadal, a primeira meia-final feminina só ficou decidida ao cabo de três sets e uma hora e 44 minutos, quando a tunisina, número dois mundial, se revelou mais forte e, com 39 winners, superou a germânica, 103.ª classificada na hierarquia WTA, por 6-2, 3-6 e 6-1.

Graças ao triunfo, Ons Jabeur tornou-se, aos 27 anos, na primeira tunisina, primeira árabe e primeira tenista africana a atingir uma final do Grand Slam na era Open. "Sabia que estava a jogar bem pelo meu jogo. Mas no ano passado, a Melanie [Maillard], a minha psicóloga, recordou-me isso e eu disse-lhe, quando perdi nos quartos de final: "no próximo ano vou voltar pelo título"", contou a histórica finalista do torneio britânico.

Na final, Ons Jabeur terá pela frente uma adversária que também está a escrever história na sua carreira pessoal, Elena Rybakina, responsável pela derrota de hoje da ex-campeã romena Simona Halep, em duas partidas, com duplo 6-3.

Além de eliminar Halep, vencedora de dois Majors (Roland Garros 2018 e Wimbledon 2019), Rybakina, 23.ª colocada no ranking mundial, também é a primeira tenista do seu país a atingir uma final de um torneio do Grand Slam.

Naquele que será o quarto embate frente a Jabeur, com a vantagem a ser favorável à tunisina (2-1), a cazaque, nascida em Moscovo, é a mais jovem finalista de Wimbledon desde a espanhola Garbiñe Muguruza em 2015.