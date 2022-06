Wimbledon: Nuno Borges eliminado na primeira ronda

Redação com Lusa

Na sua estreia no All England Club, Nuno Borges, 123.º do mundo e que foi repescado para substituir o croata Marin Cilic, foi derrotado por McDonald, 55.º, por 6-4, 6-4 e 7-6 (7-3), em duas horas e três minutos

O tenista português Nuno Borges foi hoje eliminado na primeira eliminatória de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao ser derrotado pelo norte-americano Mackenzie McDonald, em três 'sets'.

Na próxima ronda, o norte-americano vai defrontar o francês Richard Gasquet, 69.º do mundo, que afastou o português João Sousa, 60.º.

Esta foi a segunda participação de Nuno Borges num torneio do Grand Slam, depois de também ter caído na ronda inaugural em Roland Garros, sendo que ainda vai disputar a prova de pares, ao lado de Francisco Cabral.