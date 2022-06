Wimbledon: Iga Swiatek soma 37.ª vitória seguida e está na terceira ronda

Redação com Lusa

Recente vencedora de Roland Garros, Swiatek derrotou a neerlandesa, 138.ª da hierarquia mundial, por 6-4, 4-6 e 6-3, em duas horas e cinco minutos

A tenista polaca Iga Swiatek, líder do 'ranking' mundial, apurou-se hoje para a terceira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, ao bater a neerlandesa Lesley Pattinama Kerkhove, na sua 37.ª vitória consecutiva.

Com o triunfo de hoje, Swiatek somou a 37.ª vitória consecutiva e ampliou o seu recorde de tenista com maior número de triunfos seguidos no século XXI.

Na próxima ronda, a polaca de 21 anos vai defrontar a francesa Alizé Cornet, 37.ª do 'ranking' WTA, que hoje afastou a norte-americana Claire Liu, 75.ª.