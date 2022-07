Wimbledon: Djokovic vai defrontar carrasco de Alcaraz nos quartos de final

Redação com Lusa

Novak Djokovic, terceiro do ranking mundial de ténis, qualificou-se este domingo para quartos de final do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, ao vencer o neerlandês Tim van Rijthoven, 100.º da hierarquia.

Djokovic, seis vezes vencedor do major britânico, entre as quais as últimas três, venceu Van Rijthoven, por 6-2, 4-6, 6-1 e 6-2, em duas horas e 39 minutos.

Nos quartos de final, Djokovic vai defrontar o italiano Jannick Sinner, 13.º do ranking, que derrotou este domingo o espanhol Carlos Alcaraz, por 6-1, 6-4 e 6-7 (8-10) e 6-3.