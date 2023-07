Wimbledon: Djokovic e Alcaraz passam teste rumo aos quartos, Tsitsipas eliminado

Na competição feminina, a campeã em título, Elena Rybakina, estava por cima no encontro com Beatriz Haddad Maia, quando a brasileira se retirou do court central com uma lesão nas costas

O campeão em título de Wimbledon, Novak Djokovic, e o número um mundial, Carlos Alcaraz, superaram esta segunda-feira um difícil teste rumo aos quartos de final no All England Club, enquanto o grego Stefanos Tsitsipas ficou pelo caminho.

Num dia em que o português Francisco Cabral e o brasileiro Rafael Matos também foram eliminados, mas na variante de pares, o tenista sérvio e sete vezes campeão do major londrino fechou o encontro que havia sido suspenso domingo às 23h00, hora de encerramento obrigatório da jornada, com um triunfo suado diante o polaco Hubert Hurkacz (18.º ATP) em quatro sets, por 7-6 (8-6), 7-6 (8-6), 5-7 e 6-4.

"Muito crédito ao Hubert por ter jogado um fantástico encontro, má sorte para ele hoje. Mas ele esteve a um grande nível. Honestamente, não me lembro da última vez que estive tão mal nos jogos de resposta, muito graças ao serviço incrivelmente preciso e forte dele", comentou o número dois do mundo.

Graças ao triunfo, 32.º consecutivo em relva, Novak Djokovic, de 36 anos, qualificou-se pela 56.ª vez na carreira para os quartos de final de um major, marcando duelo com o russo Andrey Rublev, sétimo colocado na hierarquia ATP. No confronto direto, o vencedor de 23 títulos do Grand Slam domina por 3-1.

Assim como o campeão do Open da Austrália e de Roland Garros, o espanhol Carlos Alcaraz, de 20 anos, também deixou escapar um set, mas conseguiu superar o italiano e finalista de 2021, Matteo Berrettini, por 3-6, 6-3, 6-3 e 6-3, para se estrear nos quartos de final do terceiro major da temporada.

O próximo adversário do jovem de Múrcia será o dinamarquês Holger Rune (6.º ATP), que também vai disputar pela primeira vez os quartos de final de Wimbledon, após bater na quarta ronda o búlgaro Grigor Dimitrov (24.º ATP), por 3-6, 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) e 6-3.

Já o norte-americano Christopher Eubanks protagonizou a maior surpresa da quarta ronda, ao eliminar o grego Stefanos Tsitsipas, número cinco do mundo, em cinco partidas, pelos parciais de 3-6, 7-6 (7-4), 3-6, 6-4 e 6-4, ao fim de três horas e quatro minutos.

"Sinto-me como se estivesse a viver um sonho. Isto é de loucos. Quando vês todo o contexto... tentei ao máximo abstrair-me de tudo e concentrar-me no encontro, pode parecer um cliché, mas é surreal", confessou o 43.º classificado no ranking ATP.

Depois de derrotar Tsitsipas, o recente campeão do ATP 250 de Maiorca vai ter outro grande desafio pela frente, ao enfrentar na próxima fase o russo Daniil Medvedev (3.º ATP), que hoje beneficiou da desistência do lesionado checo Jiri Lehecka, quando vencia por 6-4 e 6-2, para assegurar o 45.º triunfo da época.

Na competição feminina, a campeã em título, a cazaque Elena Rybakina, estava por cima no encontro com Beatriz Haddad Maia, quando a brasileira se retirou do court central com uma lesão nas costas, que a obrigou a desistir igualmente da competição de pares.

Na fase seguinte, a terceira tenista do mundo vai voltar a medir forças com a tunisina Ons Jabeur, naquela que será a reedição da final do ano passado, após a vitória desta sobre a checa Petra Kvitova, bicampeã do torneio londrino (2011 e 2014), pelos parciais de 6-3 e 6-0.

A bielorrussa ​​​​​​​Aryna Sabalenka que ocupa o segundo lugar no ranking WTA, logo atrás da polaca Iga Swiatek, superou, por sua vez, a russa Ekaterina Alexandrova (22.ª WTA), por 6-4 e 6-0, para marcar encontro nos quartos de final com a norte-americana Madison Keys, responsável por colocar um ponto final na caminhada da jovem Mirra Andreeva, de 16 anos, na relva britânica, por 3-6, 7-6 (7-4) e 6-2.