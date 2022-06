Wimbledon: chuva demorou pouco mais de meia hora a parar jogos no dia 1

Primeiros encontros da competição interrompidos devido ao mau tempo, numa altura em que ainda não começou a competição nos dois principais palcos, que têm cobertura

A chuva demorou pouco tempo a fazer estragos na edição 2022 de Wimbledon. Quando passava pouco mais de meia hora do dia 1 da competição, vários jogos foram interrompidos no All England Club.

Entre circuito masculino e feminino, 15 jogos foram interrompidos devido à chuva, não havendo, ainda, previsão para que a competição recomece nos vários courts descobertos.

O Court Central e o Court número 1, que têm estruturas de cobertura, ainda não receberam os primeiros jogos, marcados apenas para mais perto da hora de almoço.