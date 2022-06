Wimbledon: Alcaraz precisou de cinco sets para vencer Jan-Lennard Struff

Um dos candidatos ao título em Wimbledon esteve perto de cair na primeira ronda do torneio

Carlos Alcaraz, um dos candidatos ao triunfo em Wimbledon, esteve esta segunda-feira perto de cair na primeira ronda do torneio londrino, sendo obrigado a disputar cinco sets ante o desconhecido alemão Jan-Lennard Struff.

Alcaraz, jovem prodígio atual sétimo do ranking ATP, precisou de quatro horas e catorze minutos para se impor pelos parciais de 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (7-3) e 6-4 ante um germânico que vinha de 12 derrotas nos últimos 13 desafios e que, aos 32 anos, é o 155.º do Mundo.

O murciano, com dificuldades para lidar com o serviço do adversário, correu riscos sobretudo no quarto set no Court 1 do All England Club, quando foi obrigado a um tie-break, no qual se salvou para a quinta partida.

Alcaraz vai defrontar na próxima ronda o vencedor do desafio entre o italiano Fabio Fognini, 63.º do mundo, e o holandês Tallon Griekspoor, 53.º da hierarquia.