"Vou jogar com o João Sousa, um bom amigo, e alguém que me tem ajudado muito"

Francisco Cabral com "muita vontade de jogar" ao lado do amigo João Sousa.

O tenista português Francisco Cabral, parceiro de João Sousa na competição de pares do Open da Austrália, diz estar com "muita vontade de competir" ao lado de um "bom amigo", naquela que será a sua estreia em Melbourne Park.

"Estou com muita vontade de jogar. Estou muito contente por estar aqui e ter mais uma oportunidade de jogar um dos maiores torneios do mundo. Vou jogar com o João, que é um bom amigo, e alguém que me tem ajudado muito, por isso estou com vontade de competir", comentou o número 55 do mundo da variante de pares, em declarações à Lusa.

Já "mais adaptado às condições do torneio, às altas temperaturas e ao fuso horário", depois de "dois primeiros dias complicados", o melhor jogador português da atualidade na variante de pares diz estar a "treinar bem" para o confronto de quinta-feira frente ao sérvio Nicola Cacic (82.º pares) e ao paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi (76.º).

"É uma dupla experiente, principalmente o jogador paquistanês, que já foi top 10 mundial. Eles têm jogado juntos, portanto não espero nada menos do que um encontro muito complicado. Teremos de jogar bem para termos hipóteses de vencer. Se o conseguirmos fazer, estaremos em boa posição para avançar para a próxima ronda", avaliou o portuense, que na última temporada jogou em Wimbledon e no Open dos Estados Unidos ao lado de Nuno Borges.

Depois de eliminado hoje do quadro de singulares, João Sousa, que sentiu algumas dores e limitações físicas no encontro com o espanhol Roberto Bautista Agut, está a "tentar recuperar ao máximo para tentar estar a 100% amanhã [quinta-feira] nos pares com o Francisco [Cabral] e tentar vencer".