Viagens e fotografia com jogador do Benfica podem tramar Djokovic

Novak Djokovic terá mentido no preenchimento de um questionário à chegada daquele país, dizendo que não tinha viajado nos 15 dias anteriores à deslocação para Melbourne.

Continua a polémica em relação a Novak Djokovic e a sua participação no Open da Austrália. Se na segunda-feira um juiz anulou a decisão do governo de cancelar o seu visto, a verdade é que o tenista sérvio ainda corre o risco de perder a autorização de permanência na Austrália.

A verdade é que o sérvio foi fotografado em Belgrado, ao lado de Petar Djordjic, jogador de andebol do Benfica, a 25 de dezembro, tendo depois viajado para Marbella, onde passou o ano e treinou com vista à preparação para o Open da Austrália.

Djokovic voou então para Melbourne a partir de Espanha, tendo feito escala no Dubai. A contradição poderá bastar para que as autoridades australianas revoguem o visto e o número um mundial tenha de voltar para casa, falhando assim a participação no Open da Austrália.