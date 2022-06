Nadal e a lesão de Zverev: "Ver um companheiro de circuito desistir assim..."

Declarações de Rafael Nadal, após o final do encontro com Alexander Zverev, que se lesionou e que desistiu, permitindo, assim, a 14ª final de Roland Garros para o tenista espanhol.

Palavras para Zverev: "Não é fácil nem bonito falar depois do que aconteceu. Espero que seja apenas uma entorse e que não seja muito mau, que não seja partido. Eles vão certamente fazer exames. Foi um encontro muito duro, ele começou incrível e eu sabia o quão importante era para ele lutar por vencer o seu primeiro Grand Slam. Ver um companheiro de circuito desistir assim não é a maneira que queremos de atingir os nossos sonhos. Tenho muita pena."

Qual a final mais surpreendente: Austrália ou Paris? "Final da Austrália foi mais surpreendente. Afinal de contas estamos em Roland Garros. É o torneio em que tive mais sucesso na minha carreira e onde alcancei tudo em que alcancei. Chegue como chegar aqui, sei que quando avanço no torneio tenho sempre a esperança de vencê-lo."

Condições complicadas para o ténis do espanhol: "As condições estavam muito húmidas e muito lentas. Nestas condições a bola fica enorme e é muito difícil criar top spin. Não eram condições ideais para mim e foi por isso que não criei o dano nele que gostaria de ter criado. Mas ele começou muito bem. O primeiro set foi um milagre, mas eu lutei e tentar encontrar soluções. A esquerda dele é talvez a melhor do circuito hoje em dia, tive muitas dificuldades nestas condições. Tive de sobreviver."