Venus Williams junta-se à irmã e abdica do último Grand Slam da época por lesão

Esta quarta-feira, a irmã Serena Williams, vencedora de 23 torneios do Grand Slam, incluindo seis edições do major norte-americano, também deu conta que não vai comparecer no US Open.

A tenista norte-americana Venus Williams, que beneficiou de wild-card para participar no Open dos Estados Unidos, anunciou hoje que não vai disputar no quarto e último Grand Slam da temporada, devido a lesão.

"Esta não é a melhor notícia. Junto-me a Serena Williams, Rafael Nadal e Roger Federer na lista de lesionados. É super dececionante", informou a veterana tenista, de 41 anos, na rede social Twitter, acrescentando que "teve problemas na perna durante todo o verão e não conseguiu superá-los".

Esta quarta-feira, a irmã Serena Williams, vencedora de 23 torneios do Grand Slam, incluindo seis edições do major norte-americano, também deu conta que não vai comparecer em Flushing Meadows, entre segunda-feira e 12 de setembro, precisamente por estar com um problema na perna direita.