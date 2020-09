US Open: Thiem vence primeiro título do Grand Slam após reviravolta épica

Dominic Thiem conquistou primeiro título do Grand Slam da carreira

Redação com Lusa

Austríaco triunfou sobre Alexander Zverev em cinco sets.

O tenista austríaco Dominic Thiem conquistou o seu primeiro título do Grand Slam, ao vencer US Open, segundo major da temporada, numa final disputada com o alemão Alexander Zverev, em Flushing Meadows.

Naquela que foi a sua estreia na final do "major" norte-americano, aos 27 anos, o número três do ranking ATP derrotou o germânico (7.º ATP), em cinco sets, pelos parciais de 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 e 7-6 (8-6), ao cabo de quatro horas e dois minutos no Arthur Ashe Stadium.

Dominic Thiem, que já havia disputado três finais do Grand Slam, duas em Roland Garros e no Open da Austrália em janeiro, era apontado como favorito ao triunfo final, mas entrou em "court" aparentemente nervoso e demasiado errático para conseguir impor o seu jogo frente a um adversário que, ao terceiro jogo da primeira partida, fez o "break".

Por cima no marcador e com uma atitude mais agressiva e ofensiva, o campeão das Nitto ATP Finals de 2018, que estava em desvantagem no confronto direto com Thiem (2-7), aplicou na perfeição a sua estratégia com constantes subidas à rede e, ao sétimo jogo, voltou a quebrar o adversário para fechar o primeiro "set" por 6-2.

Na segunda partida, Zverev voltou a ser superior, enquanto Dominic Thiem continuava a cometer muitos erros não forçados e a permitir a quebra de serviço no terceiro e quintos jogos. Apesar de ter evitado quatro "set points", o austríaco não conseguiu impedir o alemão de encerrar o "set" por 6-4 e com uma vantagem de 2-0 no marcador.

Quando a vitória parecia não escapar a Alexander Zverev, o tenista natural de Viena elevou o nível do seu jogo e devolveu de imediato o "break" sofrido novamente no terceiro jogo da terceira partida para continuar a lutar pela final. E, dispondo de dois "set points" no 10.º jogo, não hesitou e ganhou o seu primeiro "set", por 6-4, obrigando Zverev a permanecer em "court".

Adiada a decisão do título, o quarto "set" mostrou um maior equilíbrio entre os dois amigos, que só foi quebrado no oitavo jogo, quando Thiem quebrou Zeverev para ficar por cima e, por 6-3, estabelecer a igualdade no marcador (2-2).

Na quinta e última partida, o ascendente que o austríaco demorou a conquistar ao longo do encontro veio ao de cima, precisamente numa altura em que Zverev tinha baixado o ritmo, e entrou logo com um "break", anulado, contudo, pelo adversário.

No nono jogo quebrou o germânico, ao segundo "break point", igualou a contenda, mas desperdiçou a oportunidade para, no seu serviço, fechar por 7-5, permitindo o "tie-break", o primeiro numa final na história do torneio, que acabou por cair para o seu lado (8-6).

Apesar de ter acabado diminuído fisicamente, depois dos 55 erros não forçados, e oito duplas faltas, face aos 43 "winners", Dominic Thiem tornou-se no primeiro austríaco a vencer o US Open e primeiro a ganhar um torneio desde Thomas Muster em Roland Garros em 1995.