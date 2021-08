US Open: Medvedev estreia-se tranquilamente e Osaka continua defesa do título

Russo levou a melhor diante do francês Gasquet (79.º ATP). Japonesa superou a checa Bouzkova e tem agora 16 triunfos consecutivos em torneios do Grand Slam

O tenista Daniil Medvedev, número dois mundial, entrou a vencer no Open dos Estados Unidos, depois de bater o francês Richard Gasquet na ronda inaugural do quarto "major" da temporada, numa jornada sem surpresas de maior.

Na primeira sessão noturna realizada no Arthur Ashe Stadium, o jogador russo, de 25 anos, entrou decidido a colocar pressão no seu adversário, mas só ao 10.º jogo logrou quebrar o serviço do antigo semifinalista da prova (2013), num primeiro "set" em que dispôs de cinco pontos de "break".

Medvedev, que perdeu a final do Open dos Estados Unidos para Rafael Nadal, em 2019, protagonizou depois uma exibição mais consistente, apesar das duras condições num dia de muito calor e humidade, e levou a melhor diante Gasquet (79.º ATP), pelos parciais de 6-4, 6-3 e 6-1, ao cabo de uma hora e 59 minutos de encontro.

"Esteve muito húmido o tempo hoje. O resultado pode dar a ideia de que foi fácil, mas estivemos duas horas a jogar. Os primeiros dois "sets" foram muito intensos e a verdade é que eu não estava muito bem fisicamente, mas, esse tipo de dificuldades, enfrentam-se melhor quando estamos em vantagem por dois "sets" a zero e não o contrário", referiu o moscovita, após registar 37 "winners" para confirmar o 200.º triunfo de carreira em encontros individuais no ATP Tour.

Depois de registar, desde Wimbledon, uma sequência de 12 vitórias e duas derrotas apenas, com destaque para o quarto título Masters 1000 de carreira ganho em Toronto, Daniil Medvedev vai defrontar na segunda ronda, em Nova Iorque, o alemão Dominik Koepfer (57.º ATP), responsável pela eliminação do francês Quentin Halys, por 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 e 6-4.

Já após as vitórias do grego Stefanos Tsitsipas (3.º ATP) sobre o britânico Andy Murray e do russo Andrey Rublev (7.º ATP) ante o croata Ivo Karlovic, foi a vez do norueguês Casper Ruud e do espanhol Roberto Bautista Agut garantirem à permanência em prova.

Enquanto o jovem oitavo cabeça de série, de 22 anos, afastou o japonês Yuichi Sugita, por 6-3, 6-2 e 6-2, Bautista Agut, que figura no 21.º lugar no "ranking" ATP, derrotou o australiano Nick Kyrgios em três rápidos parciais, por 6-3, 6-4 e 6-0, marcando encontro, assim, na próxima fase da prova com o finlandês Emil Ruusuvuori.

Na competição feminina, a campeã em título, a japonesa Naomi Osaka, entrou com o pé direito no Arthur Ashe Stadium, onde superou a checa Marie Bouzkova, por 6-4 e 6-1, registando agora 16 triunfos consecutivos em torneios do Grand Slam.

Na segunda ronda, a número três mundial vai medir forças com a "qualifier" Olga Danilovi, ao passo que a bielorrussa Aryna Sabalenka, que ocupa a segunda posição na hierarquia mundial, vai defrontar a eslovena Tamara Zidansek, após ultrapassar na estreia a sérvia Nina Stojanovic.