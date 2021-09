US Open: Medvedev derrota Auger-Aliassime e avança para a final

Redação com Lusa

Russo espera pelo duelo entre Djokovic e Zverev

Daniil Medvedev, número dois mundial, vai disputar a final do Open dos Estados Unidos, depois de hoje ter vencido o canadiano Félix Auger-Aliassime em três "sets", na primeira meia-final masculina do último "Grand Slam" da temporada.

Segundo cabeça de série no "major" nova-iorquino, o russo derrotou o 15.º jogador mundial, de 21 anos, pelos parciais de 6-4, 7-5 e 6-2, em duas horas e três minutos.

Finalista derrotado do Open dos Estados em 2019, Medvedev, de 25 anos, terá a oportunidade de lutar novamente pelo título em Flushing Meadows e pelo seu primeiro cetro do "Grand Slam" no domingo, frente ao vencedor da outra meia-final, que vai opor o sérvio Novak Djokovic, número um mundial, ao alemão Alexander Zverev, quarto da hierarquia ATP.