US Open: Djokovic vai para casa mas o castigo não se fica por aí

Tenista sérvio perde os pontos conquistados no US Open e não se livra da multa.

O tenista sérvio Novak Djokovic sofreu este domingo a primeira derrota do ano, após um perfeito 26-0, ao acertar uma bolada numa juiz de linha e ser desqualificado do Open dos Estados Unidos, em embate dos oitavos de final.

O grande favorito à vitória na prova pediu, prontamente, desculpas, enquanto de abeirou da juiz de linha, que ficou momentaneamente em dificuldades, por ter levado com a bola na garganta, mas já nada havia a fazer. De imediato, os juízes do encontro reuniram-se em pleno court, incluindo o árbitro do torneio Soeren Friemel, e, alguns minutos depois, o juiz de cadeira, Aurelie Tourte, comunicou a desqualificação do jogador sérvio.

"De acordo com os regulamentos do Grand Slam, e depois da sua ação de intencionalmente atirar uma bola de forma perigosa ou imprudente dentro do court sem levar em conta as consequências, o árbitro do US Open desqualificou Novak Djokovic", anunciou a Associação de Ténis dos Estados Unidos.

Face ao seu comportamento, "Djokovic perderá também todos os pontos conquistados no US Open e será multado no total do dinheiro arrecadado no torneio, além de quaisquer outras multas relacionadas com o incidente em si".

Embora na "secretaria" o sérvio caiu, assim, pelo segundo ano consecutivo na quarta ronda do US Open, um ano depois de ter sido afastado na mesma fase pelo suíço Stan Wawrinka, ao desistir, lesionado no ombro esquerdo, quando perdia por 6-4, 7-5 e 2-1.

Por seu lado, Pablo Carreño-Busta, que em 2017 foi semi-finalista da prova norte-americana, segue para os quartos de final, nos quais vai defrontar o vencedor do embate entre o belga David Goffin e o canadiano Denis Shapovalov.