US Open: Alexander Zverev e Ashleigh Barty dominadores na ronda inaugural

Último Grand Slam da temporada de ténis.

O tenista alemão Alexander Zverev, um dos candidatos a vencer o Open dos Estados Unidos, último Grande Slam da temporada, apresentou-se esta terça-feira com uma exibição e um triunfo autoritários em Nova Iorque, assim como a líder mundial Ashleigh Barty.

O germânico, número quatro da hierarquia ATP, conquistou a sua 12.ª vitória consecutiva frente ao norte-americano Sam Querrey, 78.º classificado no mesmo "ranking", em apenas três sets, pelos parciais de 6-4, 7-5 e 6-2.

"É bom estar de volta. Ainda me lembro da final do ano passado. Ainda me lembro do encontro de quatro horas que infelizmente perdi. É bom estar de volta ao Arthur Ashe Stadium e ter os fãs de volta, sentimos a falta de todos no ano passado", comentou Zverev, finalista vencido, em 2020, pelo ainda campeão em título, o austríaco Dominic Thiem, ausente do torneio devido a uma lesão no pulso direito.

Uma vez ultrapassado Sam Querrey, o campeão do recente Masters 1.000 de Cincinnati e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, após bater nas meias-finais o sérvio Novak Djokovic e na final o russo Karen Khachanov, vai defrontar na segunda ronda o vencedor do embate entre o espanhol Albert Ramos-Vinolas e o francês Lucas Pouille.

"Espero dentro de duas semanas somar o 18.º triunfo consecutivo. Novak [Djokovic] está a tentar fazer história, ganhando os quatro "majors" pela primeira vez desde Rod Laver [1969], mas penso que os jovens vão tentar contrariar isso. Espero ser também um desafio para ele", acrescentou o jovem alemão, de 24 anos.

Assim como Zverev, o canadiano Denis Shapovalov, sétimo cabeça de série, entrou com o pé direito em Flushing Meadows, onde precisou de três partidas, por 6-2, 6-2 e 6-3, para superar num duelo entre esquerdinos o argentino Federico Delbonis e assegurar encontro com o vencedor do duelo entre o espanhol Roberto Carballes Baena e o norte-americano Tommy Paul.

Já o italiano Matteo Berrettini, oitavo pré-designado, apesar do triunfo em três sets, teve maior dificuldade para ultrapassar o francês Jeremy Chardy, que só cedeu pelos parciais de 7-6 (7-5), 7-6 (9-7) e 6-3. Na próxima eliminatória, o finalista de Wimbledon, quarto finalista há dois anos em Nova Iorque, vai ter como adversário o vencedor do encontro entre o francês Corentin Moutet e o compatriota Stefano Travaglia.

Na competição feminina, a número um mundial, Ashleigh Barty, estreou-se no Arthur Ashe Stadium a bom nível e derrotou a russa Vera Zvonareva (101.ª WTA) em apenas duas partidas, com os parciais de 6-1 e 7-6 (9-7), ao fim de uma hora e 29 minutos.

Graças ao triunfo sobre a vice-campeã de 2010, a australiana, detentora de dois títulos do Grand Slam (Roland Garros, em 2019, e Wimbledon), vai ter como próxima adversária a dinamarquesa Clara Tauson, responsável pelo desaire da francesa Clara Burel, por 7-5 e 6-0.

Bem mais fácil foi ainda a vitória da checa Karolina Pliskova, finalista do Open dos Estados Unidos em 2016, que em dois "sets", com os parciais de 6-3 e 6-4, afastou a jogadora da casa Catherine McNally e agendou embate com a também anfitriã Amanda Anisimova.