Uma rivalidade no ténis desde 2005: o debate do GOAT ainda não acabou

O JOGO recorreu aos números para ilustrar o patamar a que chegou a rivalidade dentro do histórico Big-3, que dura desde 2005. Conclusão: é difícil perceber qual deles realmente se destaca.

Roger Federer completou 40 anos em agosto, Rafael Nadal tem 35 e Novak Djokovic 34. Foram estes trintões a erguer uma muralha - temporariamente furada por Andy Murray - que arrasa toda e qualquer ameaça a um domínio exercido há 18 temporadas.

Eles batem recordes e fazem esquecer os tempos gloriosos das raquetes de madeira, ao ponto de Rod Laver ser mais recordado por dar nome à Arena do Open da Austrália do que por ser o único a vencer as quatro etapas do Grand Slam (GS) na mesma época.