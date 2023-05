Ucraniana Kalinina vence russa em Roma: "Espero dar uma pequena luz ao meu país"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

A tenista ucraniana Anhelina Kalinina superou esta sexta-feira a russa Veronika Kudermetova, em três parciais, e apurou-se para a final do torneio de Roma, a primeira da carreira na categoria 1.000, dedicando o feito ao seu país.

Esta foi a primeira vez que Kalinina, 47.ª colocada da hierarquia WTA, garantiu um lugar numa final desta dimensão, após um encontro que durou quase três horas e que terminou sem o cumprimento das duas jogadoras à rede.

"Nós não apertamos as mãos porque ela é da Rússia, basicamente. Não é nenhum segredo e é porque este país ataca a Ucrânia", justificou Kalinina, ainda no court, após vencer a opoente (12.ª) por 7-5, 5-7 e 6-2.

E acrescentou: "É muito importante vencer todas as partidas, por causa do que a Ucrânia está a passar".

Kalinina, cuja casa de família foi destruída em um ataque russo no ano passado, teve o público presente no "Campo centrale" a apoiá-la com bandeiras da Ucrânia.

"Eu espero, realmente, dar uma pequena luz e talvez algumas emoções positivas ao meu país. Eu espero que a Ucrânia goste um pouco [disso]", manifestou.

Na final, Kalinina vai enfrentar a vencedora do encontro entre Elena Rybakina, do Cazaquistão, e Jelena Ostapenko, da Letónia.