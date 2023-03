Tenista ucraniana desiste após ataque de pânico provocado por conversa sobre a guerra

Lesia Tsurenko não conseguiu ir a jogo, em Indian Wells, após a conversa com Steve Simons, executivo da WTA

Lesia Tsurenko, tenista ucraniana, ia entrar em campo contra a bielorrussa Aryna Sabalenka, mas um ataque de pânico impediu-a de ir a jogo.

Na génese do ataque de pânico esteve um conversa de Tsurenko com Steve Simons, executivo do WTA, antes do jogo, sobre a participação de tenistas russos e bielorrussos no torneio.

"Eu fiquei em choque com o que eu ouvi e isso afetou-me mentalmente. Ele disse que não apoia a guerra, mas se atletas da Rússia e Bielorrússia apoiam é a opinião deles e a opinião dos outros não deveria deixar-me chateada", atirou, a meios ucranianos.

"Foi difícil concentrar-me para o jogo, mas quando estava na hora de entrar em campo, eu tive um ataque de pânico e não pude. Eu realmente espero que eu consiga digerir tudo o que aconteceu para estar pronta para um novo torneio. Como podemos entender que a nossa organização protege os nossos direitos de alguma forma? Eu só não entendo o que aconteceu nesse mundo que coisas como essas precisam ser explicadas, é muito estranho e muito doloroso", concluiu.

A tenista ucraniana, recorde-se, já desistiu, durante o último ano, em nove torneios.