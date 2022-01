Tudo o que Novak Djokovic já disse sobre covid-19 e vacinas

O tenista sérvio, Novak Djokovic, tem falado sobre covid-19 e vacinas desde o início da pandemia, em março de 2020

Novak Djokovic chegou ao aeroporto da cidade de Melbourne, na Austrália, na quarta-feira à noite com uma isenção médica que lhe permitiria defender o seu título no Open da Austrália, mas os funcionários de controlo fronteiriço revogaram o seu visto quando o tenista não conseguiu justificar a autorização e detiveram-no durante várias horas.

O número um do ténis mundial não será deportado até segunda-feira, dia da decisão do tribunal, estando a cumprir quarentena num hotel em Melbourne.

O tenista tem falado sobre covid-19 e vacinas desde o início da pandemia, em março de 2020. Recordemos algumas das suas frases.

"Pessoalmente, sou contra a vacinação", disse Novak Djokovic em abril de 2020, pouco depois do início da pandemia de covid-19, no decorrer de uma conversa ao vivo com outras tenistas sérvios no Facebook Live. "Pessoalmente sou contra a vacinação e não gostaria de ser forçado por alguém a tomar uma vacina para poder viajar. Mas, se se tornar obrigatório, o que irá acontecer? Terei de tomar uma decisão.", afirmou então o tenista, que até hoje não divulgou ainda se foi ou não vacinado.

"Tenho os meus próprios pensamentos sobre o assunto, e se esses pensamentos irão mudar em algum momento, não sei", disse ainda Djoko.

"Mantenho a mente aberta e continuarei a investigar este tema porque é importante e irá afectar-nos a todos", acrescentou. "Quero escolher o que é melhor para o meu corpo", disse também.

Após estes comentários no Facebook, Djokovic explicou-se ao New York Times, afirmando que tinham sido "retirados do contexto" e que não era contra as vacinas.

Contudo, reafirmou uma vez mais a sua posição de não querer ser forçado a tomar uma vacina: "O meu problema aqui com as vacinas é que alguém está a forçar-me a colocar algo no meu corpo. Que eu não quero. Para mim, isso é inaceitável".

"Não sou contra qualquer tipo de vacinação, sou eu para falar de vacinas quando há pessoas que estiveram no campo da medicina e salvaram vidas em todo o mundo?", acrescentou.

Em maio de 2021,, quando o programa de vacinação estava a ser lançado um pouco por todo o mundo, Dkojo disse que não achava que os tenistas viessem a ser obrigados a tomar a vacina para participar em torneios. "Vou manter para mim a decisão sobre se vou ou não ser vacinado", afirmou aquand do Open da Sérvia.

"É uma decisão íntima e não quero entrar neste jogo de pró e contra as vacinas. O que infelizmente os meios de comunicação social estão a criar nos dias de hoje. Não quero ser rotulado como alguém que é contra ou que é a favor das vacinas. Não vou responder à pergunta... e espero que todos respeitem isso", acrescentou.

Em outubro de 2021, numa entrevista ao jornal sérvio Blic, Djokovic disse: "Trata-se de um assunto privado... É uma pergunta imoral. Há demasiadas pessoas hoje em dia que se permitem a tal liberdade para perguntar e condenar uma pessoa. Os meios de comunicação tornaram-se... Não tenho palavras para o descrever. Espalham o medo e o pânico entre as pessoas e eu não quero participar nisso. Sinto que todos são hostis. Não quero dar-lhes uma razão para escreverem sobre mim".