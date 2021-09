Tsitsipas rendido ao jovem Alcaraz: "Nunca vi ninguém a bater a bola com tanta força"

Espanhol de 18 anos bateu o terceiro cabeça de série, no US Open

Uma vitória histórica que deixou adversário e adeptos boquiabertos. Carlos Alcaraz bateu em cinco sets Stefanos Tsitsipas, o terceiro cabeça de série, na quarta ronda do US Open e, no final, o tenista grego rendeu-se aos encantos da nova estrela.

"Pode ser um candidato a títulos do Grand Slam. Ele tem jogo para estar lá. A velocidade da bola dele era inacreditável. Nunca vi ninguém a bater a bola com tanta força", admitiu o grego, antes de completar a sua apreciação à nova figura do ténis espanhol.

"É um pouco amargo, especialmente depois de um quarto set tão inacreditável do meu lado, dominando, sendo tão agressivo, não pensando no passado. Foi uma grande quarta partida. Senti que ele jogou o quinto set como tinha jogado o primeiro, basicamente desleixado, à procura de cada bola. Honestamente, nunca vi ninguém jogar um quinto set tão bom", completou.

Após este triunfo, Alcaraz vai agora defrontar nos oitavos de final o alemão Peter Gojowczy, 141.º da hierarquia mundial.