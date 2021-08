Tsitsipas não tomará a vacina, a menos que seja obrigatório para jogar ténis

As declarações de Tsitsipas geram um enorme desconforto na Grécia

O tenista Stefanos Tsitsipas, atual número três do mundo, revelou esta terça-feira que não foi vacinado contra o covid-19. "A dada altura terei de ser vacinado, tenho quase a certeza, mas de momento não é obrigatório para competi. Por isso não me vacinei, não", explicou Tsitsipas depois de um jornalista ter perguntado se tentaria ser vacinado enquanto competia nos Estados Unidos.

As declarações de Tsitsipas geram um enorme desconforto na Grécia, onde, afinal, o tenista foi um dos rostos da campanha governamental a apelar à responsabilidade e cuidados perante os perigos da pandemia.

Houve muitas reacções nos meios de comunicação social grehgos, que expressaram o seu desacordo e desapontamento com a decisão do tenista, um modelo para os jovens que o governo está agora a tentar persuadir a serem vacinados e a cumprirem certas medidas de distanciamento ao regressarem das férias.

Entre os críticos, o Ministro do Desenvolvimento, Adonis Yeoryiadis, que partilhou na sua conta do Twitter uma notícia com as declarações do tenista e comentou "Uma pena".