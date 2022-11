Tsitsipas estala na conferência: "Rublev ganhou-me com as poucas armas que tem"

Tenista grego não ficou convencido com vitória do adversário, que, assim, carimbou um lugar nas meias-finais das ATP Finals

Stefanos Tsitsipas não ficou convencido com o desaire que valeu a passagem de Andrey Rublev às meias-finais das ATP Finals. O grego, que venceu o primeiro set, comentou mesmo o arsenal do adversário, em declarações que não deixaram de criar polémica.

"É óbvio que eu era o melhor jogador em court. Sentia que podia fazer o que quisesse com a bola, via-me com muita capacidade de criar e não me senti ameaçado em nenhum momento. Tentei até experimentar coisas novas em algumas alturas. É incrível que me tenha ganho com as poucas armas que tem, não soube aproveitar a minha superioridade", atirou, em conferência de imprensa.

Num encontro decisivo para determinar o segundo semifinalista - o sérvio Novak Djokovic já tinha assegurado a outra vaga -, Rublev mantém-se na luta por alcançar o seu maior troféu, tendo superado Tsitsipas, terceiro da hierarquia, pelos parciais de 3-6, 6-3 e 6-2.