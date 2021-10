Tsitsipas eliminado por Nikoloz Basilashvili em Indian Wells

Redação com Lusa

Mais uma surpresa, depois da eliminação de Medvedev

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número três do ranking mundial, foi hoje eliminado nos quartos-de-final do ATP Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao ser derrotado pelo georgiano Nikoloz Basilashvili.

Tsitsipas, segundo cabeça de série do torneio, não foi capaz de ultrapassar Basilashvili, 36.º do mundo, cedendo ao fim de três sets, pelos parciais de 6-4, 2-6 e 6-4, num encontro que teve a duração de duas horas e 11 minutos.

Na meia-final, o tenista georgiano vai defrontar o vencedor do encontro entre o alemão Alexander Zverev, número quatro do mundo, e o norte-americano Taylor Harry Fritz, 39.º do ranking ATP.