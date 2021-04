Tsitsipas defronta Rublev na final do Masters 1.000 de Monte Carlo

Tsitsipas figura no quinto lugar do ranking ATP

Tenista grego bateu o britânico Daniel Evans.

O tenista grego Stefanos Tsitsipas bateu o britânico Daniel Evans e vai discutir a final do Masters 1.000 de Monte Carlo, que termina domingo no Mónaco, com o russo Andrey Rublev, responsável pela derrota de Casper Ruud.

O jovem helénico, de 22 anos que figura no quinto lugar no "ranking" ATP, qualificou-se para a sua terceira final de um torneio Masters 1.000 graças ao triunfo ante Evans, 33.º colocado na hierarquia mundial, em dois "sets", com os parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora e nove minutos.

Depois de impor a primeira derrota da temporada ao número um mundial, Novak Djokovic, o tenista de Birmingham, de 30 anos, não se mostrou tão bem fisicamente como nas rondas anteriores e foi incapaz de travar o maior ascendente de Tsitsipas, que vai assim disputar a segunda final da temporada, após o desaire no ATP 500 de Acapulco frente ao alemão Alexander Zverev.

Na segunda meia-final do dia, o russo Andrey Rublev deu continuidade ao seu bom momento de forma e, depois de eliminar sexta-feira o espanhol Rafael Nadal, 11 vezes campeão do torneio monegasco, superou hoje o norueguês Casper Ruud (27.º ATP), com os parciais de 6-3 e 7-5, ao fim de uma hora e 20 minutos.

Consumado o triunfo, o jovem russo, de 23 anos que ocupa a oitava posição na hierarquia ATP, vai jogar igualmente a segunda final da época, após conquistar o título do ATP 500 de Roterdão, com Stefanos Tsitsipas, um jogador com quem está empatado no confronto direto (3-3) no ATP Tour, com uma vitória para cada lado em terra batida.