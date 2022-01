Tsitsipas "atira-se" a Djokovic: "Para ele funcionou de forma diferente. É preciso atrevimento"

Quarto classificado do ranking mundial critica comportamento do líder da hierarquia.

A polémica com a participação de Novak Djokovic no Open da Austrália já vai longa. Entre muitas críticas ao comportamento do líder do ranking mundial, surge agora Stefanos Tsitsipas, quarto da hierarquia.

"Novak Djokovic jogou segundo as suas próprias regras. Ninguém teria pensado: "Posso à Austrália sem me vacinar e sem ter de seguir os protocolos". Para Novak funcionou de forma diferente e é preciso muito atrevimento para o fazer. Ele pôs em risco jogar um Grand Slam, não acho que muitos jogadores o fizessem", começou por dizer em entrevista ao "WION", órgão de comunicação social da Índia.

"Há duas maneiras de ver: uma é que quase todos os jogadores se vacinaram e fizeram o que tinham de fazer para vir para a Austrália. Mas parece que nem todos estão a seguir as regras. Uma pequena minoria optou por seguir o seu próprio caminho. Eles fazem a maioria parecer que somos malucos", concluiu.