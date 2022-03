Torneios do Grand Slam adotam o mesmo formato no quinto set

Redação com Lusa

A decisão foi anunciada hoje pelo Comité do Grand Slam e entrará em vigor em Roland Garros, de 22 de maio a cinco de junho, na terra batida parisiense, como forma de "criar uma maior coerência nas regras de jogo"

Os quatro torneios de ténis do Grand Slam, Open da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos, vão adotar o mesmo formato no quinto set, que, em caso de empate 6-6, será disputado até aos 10 pontos.

A decisão foi anunciada hoje pelo Comité do Grand Slam e entrará em vigor em Roland Garros, de 22 de maio a cinco de junho, na terra batida parisiense, como forma de "criar uma maior coerência nas regras de jogo" e "melhorar a experiência os jogadores e adeptos" da modalidade.

"Esta decisão, aprovada pelo Comité de Regras do Ténis, regido pela ITF [International Tennis Federation], será aplicada em todos os torneios do Grand Slam, na competição de singulares e pares masculinos, singulares e pares femininos, no torneio de cadeiras de rodas e provas singulares de juvenis", especificou o comunicado.

No Open da Austrália, primeiro "major" da temporada, já se joga um "tie-break" até aos 10 pontos em caso de empate 6-6 no decisivo set, mas Roland Garros, por exemplo, não tem qualquer limite de jogos no desempate e em Wimbledon a quinta partida, em caso de empate, vai até ao 12-12, antes de se disputar o "tie-break".

Já no Open dos Estados Unidos, uma vez atingido o 6-6 no quinto set, o "tie-break" é disputado até aos sete pontos.

Leia também Ciclismo Gustavo Veloso, o diretor desportivo: "Acho que não revolucionei assim tanta coisa" A nova vida de Gustavo Veloso como diretor desportivo não poderia ter começado melhor, mas o ex-ciclista recusa assumir-se como uma lufada de ar fresco no pelotão nacional, preferindo insistir que está apenas a começar a aprender.

"O Comité do Grand Slam pretende acompanhar isto ao longo de um ano, com o WTA, o ATP e a ITF, antes de solicitar qualquer alteração permanente às regras", defendeu o mesmo comunicado.

A alteração às regras começou a ser equacionada depois de o norte-americano John Isner vencer o francês Nicolas Mahut no derradeiro parcial da primeira ronda de Wimbledon, em 2010, por 70-68, ao fim de oito horas e 11 minutos.