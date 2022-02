Torneio de Forli: Nuno Borges eliminado nos quartos de final

Redação com Lusa

Nuno Borges, 171.º classificado do ranking mundial, foi batido por um jogador posicionado mais de 100 lugares abaixo na hierarquia da ATP

O tenista português Nuno Borges foi hoje eliminado nos quartos-de-final do torneio de Forli 5, prova italiana do circuito challenger, ao perder em dois sets com o norte-americano Alexander Ritschard.

Nuno Borges, 171.º classificado do ranking mundial, foi batido por um jogador posicionado mais de 100 lugares abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa a 274.ª posição, por 6-4 e 7-6 (9-7), após uma hora e 33 minutos de confronto no "court" em piso duro.

O tenista português, de 25 anos, que tinha vencido Alexander Ritschard no único encontro anterior entre ambos, em outubro de 2020, comprometeu o primeiro set ao sofrer duas quebras de serviço seguidas, apesar de, pelo meio, também se ter imposto uma vez no do adversário.

Uma entrada desastrosa no segundo parcial permitiu que Alexander Ritschard conquistasse uma confortável vantagem de 4-0, mas, tal como Nuno Borges, também o norte-americano cedeu duas vezes no seu serviço e o encontro apenas foi decidido no desempate.