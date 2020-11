Tenista russo, quarto classificado no ranking ATP, garante que não vai celebrar qualquer próximo título ao longo da carreira. Incidente nos Estados Unidos na base da atitude

Ao consumar o ponto decisivo do terceiro set, na final frente a Dominc Thiem, que lhe valeu um inédito título de campeão das ATP Finals, Daniil Medvedev, numa reação atípica dos vencedores, não protagonizou qualquer gesto de celebração de vitória.

As imagens televisivas mostram o russo, após o término da final mais longa da história de 50 anos do Masters (durou 2h42), a encolher os ombros, como que resignado - acabava de vencer o maior título da carreira! -, e caminhou serenamente até à rede do court para cumprimentar Thiem.

Já no palco de consagração do novo campeão da icónica prova, montado na O2 Arena de Londres pela última vez, Daniil Medvedev limitou-se a... segurar, ao invés de erguer, o troféu das ATP Finals, sem esboçar um sorriso, embora estivesse de máscara naquele momento (quase único).

Horas depois, o tenista russo, que encaixou um prémio de 1,3 milhões de euros com o triunfo sobre o terceiro classificado do ranking ATP, revelou o motivo de tal surpreendente moderação comemorativa no court.

"Decidi [não mais festejar] durante o Open dos Estados Unidos da América, quando tive dificuldades com o público. Não celebro mais vitórias. É a minha cena e eu prefiro", afirmou Daniil Medvedev, quarto classificado do ranking mundial ATP, que "só" vencera, até chegar à final, os lendários Djokovic e Nadal.

Na edição de 2019 do Open dos EUA, Medvedev fora vaiada pelo público norte-americano devido à sua prestação nas primeiras rondas do duelo com Feliciano Lopez, do qual saiu vencedor, tendo agradecido, com ironia à mistura, a motivação extra sentida pelos apupos recebidos.

O tenista Daniil Medvedev garantiu ainda que, caso vença mais alguma competição, não vai celebrar o respetivo título.