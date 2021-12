Tiago Cação eliminado no torneio de Antália

Cação, 507.º classificado do ranking mundial, foi batido por Ajdukovic, 251.º da hierarquia da ATP e quarto cabeça de série.

O tenista português Tiago Cação foi esta quarta-feira eliminado no torneio de Antália, ao perder em dois rápidos sets com o croata Duje Ajdukovic, na segunda ronda da prova turca do circuito Challenger, em terra batida.

Cação, 507.º classificado do ranking mundial, foi batido por Ajdukovic, 251.º da hierarquia da ATP e quarto cabeça de série, pelos parciais de 6-2 e 6-1, após uma hora e um minuto de encontro, em que venceu apenas dois dos oito jogos de serviço.

Com a eliminação de Cação, que se junta à de Gonçalo Oliveira, na ronda inaugural, a representação portuguesa no torneio ficou reduzida a João Domingues, que vai medir forças na quinta-feira com o dominicano Nick Hardt, e Nuno Borges, adversário do turco Yanki Erel.